بن بوعلي ينضم إلى هذا النادي الأوروبي

انضمّ اللاعب الدولي الجزائري السابق أحمد النذير بن بوعلي، الثلاثاء، وبِصفة رسمية إلى فريق غيور المجري.

ولعب المهاجم بن بوعلي (25 سنة) لِفريق غيور معارا لمدة موسم واحد منذ سبتمبر الماضي، على اعتبار أنه كان مرتبطا بِعقدٍ مع نادي شارلوروا البلجيكي.

وسافر بن بوعلي، الثلاثاء، نحو المجر، لِتوقيع عقد انضمامه بِصفة نهائية إلى نادي غيور. تقول صحيفة “دي آش” البلجيكية في تقرير لها. وأضافت أن مبلغ الصفقة قُدّر بـ 600 ألف أورو.

وخاض أحمد النذير بن بوعلي في الموسم المنقضي، 26 مباراة في بطولة المجر وكأس هذا البلد. وسجّل 8 أهداف لِفريقه غيور، كما وزّع تمريرتَين حاسمتَين.

وساهم بن بوعلي في تموقع فريقه غيور في الرتبة الرابعة للبطولة المجرية، ونيله بطاقة المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي نسخة 2025-2026.

للذكر، تقمّص أحمد النذير بن بوعلي ألوان المنتخب المحلّي الجزائري، كما شغل المركز الثاني في لائحة هدّافي البطولة الوطنية موسم 2021-2022، بِزيّ نادي البارادو.