بِالفيديو: بن بوعلي يُهدي لقب المجر لِنادي غيور

أهدى اللاعب الدولي الجزائري أحمد النذير بن بوعلي فريقه غيور مساء السبت، لقب بطولة المجر.

وفاز فريق غيور بِهدف لِصفر خارج القواعد على نادي كيسفاردا، في مباراة لِحساب الجولة الـ 33 والأخيرة من عمر البطولة المجرية.

وسجّل المهاجم بن بوعلي الهدف الوحيد والثمين، في الدقيقة العاشرة.

ولعب بن بوعلي 32 مباراة في بطولة المجر للموسم الحالي، يوجد بينها 30 مواجهة خاضها أساسيا. وسجّل 15 هدفا، كما وزّع 6 تمريرات حاسمة.

وأنهى فرق غيور المشوار في الصدارة بِرصيد 69 نقطة، متقدّما عن الوصيف نادي فيرينكفاروش بِفارق نقطة واحدة.

وأمسى أحمد بن بوعلي (26 سنة) وقد زيّن سجّله بِأوّل تتويج على مستوى الأندية.

ويأمل ابن الشلف الآن خوض كأس العالم التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل، بعد أن شارك في آخر تربّص للمنتخب الوطني في شهر مارس الماضي، وسجّل هدفا، كما وزّع تمريرة حاسمة.