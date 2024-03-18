بن جامع: الأسلحة النووية لا تزال تمثل أخطر تهديد لبقاء البشرية

أعربت الجزائر يوم الإثنين، عن قلقها العميق، إزاء تصاعد التوترات الدولية، والتهديد الذي يلوح في الأفق باندلاع حرب نووية.

جاء هذا في كلمة مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، في اجتماع لمجلس الأمن، حول نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية.

وقال بن جامع في كلمته بالمناسبة، إن الأسلحة النووية “لا تزال تمثل أخطر تهديد للبشرية، ولبقاء البشرية”. مؤكدا أن “نزع السلاح النووي ضرورة أخلاقية”.

وحثّ السفير بن جامع “الدول الحائزة للأسلحة النووية، على الوفاء بالتزاماتها، واتخاذ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي”.

كلمة بن جامع: