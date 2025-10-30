-- -- -- / -- -- --
في كلمته باسم مجموعة أ+3 خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في السودان

بن جامع: “الفاشر” تعاني وهي بحاجة إلى العدالة

ح.م
عمار بن جامع

ألقى الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك عمار بن جامع يوم الخميس، كلمة باسم مجموعة “أ+3″، خلال جلسة حول الوضع في السودان.

وأشار بن جامع في كلمته إلى “سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، بعد أكثر من 18 شهرا من حصار غير إنساني، يتصف بالتجويع والمعاناة واليأس”

وقال الدبلوماسي في ذات السياق إن “التقارير التي وصلتنا خلال الساعات الـ72 الأخيرة، مروّعة إلى أقصى درجة”. وذكر على وجه الخصوص:”تقارير عن مقتل أكثر من 460 مريضا ومرافقيهم في مستشفى للولادة”.

وتابع المتحدث يقول:”الفاشر تعاني، وهي بحاجة إلى العدالة. وإلى ردّة فعل قوية من المجتمع الدولي”. حيث شدّد على أن “قوات الدعم السريع لا بد أن تخضع للمساءلة، على الانتهاكات والفضائع التي ترتكبها”.

مشروع قانون أمام الكونغرس الأمريكي لمنع تصدير الأسلحة إلى الإمارات

قبل أن يدين “بأقوى العبارات الممكنة، الانتهاكات والفضائع التي ارتكتبها”. مذكّرا بأن “مجلس الأمن أمام مسؤولية حماية المدنيين في السودان، واستخدام كل الآليات المتاحة من أجل مثول مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة”.

وقالت مفوضية العون الإنساني في السودان، إن أكثر من 2000 مدني قتلوا خلال يومين بمدينة “الفاشر”، التي سيطرت عليها قوات “الدعم السريع، بعد انسحاب الجيش السوداني.

كما تحدثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن مقاطع الفيديو تظهر تنفيذ القوات المدعومة من الإمارات، إعدامات ميدانية ضد مدنيين في أثناء فرارهم من “الفاشر”.

وتضمّ مجموعة “أ+3” أربعة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، ويتعلق الأمر بكل من الدول الإفريقية الثلاثة الجزائر والصومال وسيراليون، إضافة إلى غويانا.

