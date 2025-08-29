بن جامع: بعثة “اليونيفيل” لاتزال أساسية لضمان الاستقرار في لبنان وفي المنطقة

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن قرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يفتح المجال أمام فصل جديد للبنان والشرق الأوسط.

وعقب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2790 الذي يقضي بتمديد ولاية “اليونيفيل” للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، أوضح بن جامع أن هذا القرار يفتح المجال أمام فصل جديد للبنان والشرق الأوسط، مشددا على أن تنفيذه “يجب أن يكون شاملا وليس انتقائيا، ومعالجة كل الالتزامات”، بما في ذلك تلك التي لا يزال الكيان الصهيوني يتجاهلها حتى الآن.

ونبه بن جامع إلى ضرورة أن “يبقى مجلس الأمن مستعدا كذلك لإعادة النظر في هذا القرار على ضوء تطورات مستقبلية وبحسب الحالة على الأرض والخيارات كذلك التي سيقدمها الأمين العام” الأممي.

كما أوضح أن الجزائر “تعتقد اعتقادا راسخا بأن قرارات مجلس الأمن، التي تتعلق ببعثات السلام، يجب أن تسترشد بإرادة وموافقة البلد المضيف وينبغي أن تستند إلى الوقائع على الأرض”.

بن جامع أكد في كلمته على أن البعثة “لاتزال أساسية لضمان الاستقرار في لبنان وفي المنطقة، فهي أدت دورا رئيسيا في التخفيف من التوترات ومنع سوء الحسابات ودعم وقف الأعمال العدائية وساهمت بالتالي في الاستقرار الاقليمي”.

ليشيد “بالتزام السلطات اللبنانية في الوفاء بالتزاماتها وممارسة السيادة الكاملة على كل الأراضي اللبنانية”.

ليطرح بن جامع السؤال عما إذا كانت “اليونيفيل” نفذت كامل ولايتها، ليرد: “من الواضح أن الجواب هو لا، لأن الأراضي اللبنانية مازالت تحت الاحتلال” ليحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه إلى لبنان كي ينعم بالاستقرار والازدهار.

ليبنه الدبلوماسي الجزائري إلى أنه من دون إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية، فإن “السلم والاستقرار في المنطقة سيبقى بعيد المنال”.