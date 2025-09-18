بن جامع يؤكد دعم مجموعة A+3 الكامل لوحدة واستقرار سوريا

أكد الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة السفير عمار بن جامع في كلمته التي ألقاها نيابة عن مجموعة A+3 خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الأوضاع بالشرق الأوسط دعم المجموعة الكامل لوحدة واستقرار سوريا.

وقال بن جامع في كلمته إن “الشعب السوري يتطلع للغد وكله أمل وترقب في ظل التحديات المعقدة التي يصعب تخطيها”.

وأضاف “نحن على استعداد للانخراط بشكل بناء لمساعدة الشعب السوري على بناء مستقبله والتحرر من موروث العنف وانعدام الاستقرار.”

ليدعو الدبلوماسي الجزائري “إلى إسكات صوت المدافع وتعزيز الحوار بين السوريين كما نرحب بجهود الحكومة السورية في بسط الأمن والاستقرار عبر ربوع البلاد.”

حيث طالب بن جامع بوقف تام لإطلاق النار وأن يكون السلاح حصرا بيد الدولة السورية، كما أكد على أهمية عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وعلى ضرورة أن يحدد السوريون مصير بلادهم.

وشدد على أن “التدخل الخارجي في سوريا لا يؤدي إلا إلى مفاقمة الوضع الهش للبلاد لهذا نطالب كل الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة للامتناع عن إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.”

وأدان الدبلوماسي الجزائري بن جامع في كلمته و”بأشد العبارات العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.”

وذكر أن “الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وهو ما أكد عليه قرار مجلس الأمن 497″، ليطالب بانسحاب تام لقوات الاحتلال من الأرض المحتلة.