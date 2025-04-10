بن جامع: يجب وضع حدّ لغزو الاحتلال وضمان انسحابه الكامل من الأراضي السورية
بطلب من الجزائر والصومال، عقد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، جلسة إحاطة مفتوحة لمناقشة آثار الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية.
وفي كلمته خلال الجلسة، أعرب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك عمار بن جامع، عن قلق دول مجموعة “A+3” إزاء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا. واعتبر أنها تأتي “في مرحلة حرجة من تاريخ البلاد”.
وأشار بن جامع إلى أن “الهجمات الجوية التي شنّتها قوات الاحتلال على الأراضي السورية مؤخرا، أدّت إلى وفاة 9 مدنيين، كما دمرت بنى تحتية”.
وقال بن جامع:”ندين وبشدة هذه العمليات العسكرية التي تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة”. قبل أن يدعو إلى “وضع حدّ لغزو الاحتلال وضمان انسحابه الكامل من الأراضي السورية”.
أهمّ ما جاء في كلمة بن جامع:
- هذه الانتهاكات تقوض الجهود الرامية إلى بناء سوريا جديدة تنعم بالسلام داخليا وفي المنطقة،
- العنف المتواصل يفاقم من الأزمة الإنسانية التي أدّت إلى نزوح الملايين،
- من الضروري توفير الحماية للمدنيين وللبنية التحتية المدنية، عملا بالقانون الإنساني الدولي،
- نؤكد التزامنا القاطع بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامتها،
- إعلاء القانون الدولي ليس بخيار وإنما هو التزام،
- ندعو إلى الوقف الفوري للهجمات ضد البنية التحتية السورية، التي تزعزع استقرار البلاد،
- الهجمات قد تشعل فتيل النزاع ما بين بلدان الجوار،
- نؤكد على ضرورة الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك المبرم في 1974،
- يجب وضع حدّ لغزو الاحتلال الإسرائيلي وضمان الانسحاب الكامل من الأراضي السورية،
- نؤكد على أن مرتفعات الجولان هي أراض سورية محتلة،
- مستعدون للعمل مع كافة الدول الأعضاء لضمان تسوية سلمية للأزمة المستمرة في سوريا،
- ازدهار سوريا ضروري لضمان استقرار المنطقة بأسرها،
- يتطلب إعادة بناء سوريا استثمارا في الحوار، وليس فرض جزاءات، ويتطلب تعزيز التعاون وليس شن العدوان،
- المجتمع الدولي وجب عليه التأكيد على مطالب الشعب السوري والاستجابة لها.