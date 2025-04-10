بن جامع: يجب وضع حدّ لغزو الاحتلال وضمان انسحابه الكامل من الأراضي السورية

بطلب من الجزائر والصومال، عقد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، جلسة إحاطة مفتوحة لمناقشة آثار الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية.

وفي كلمته خلال الجلسة، أعرب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك عمار بن جامع، عن قلق دول مجموعة “A+3” إزاء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا. واعتبر أنها تأتي “في مرحلة حرجة من تاريخ البلاد”.

وأشار بن جامع إلى أن “الهجمات الجوية التي شنّتها قوات الاحتلال على الأراضي السورية مؤخرا، أدّت إلى وفاة 9 مدنيين، كما دمرت بنى تحتية”.

وقال بن جامع:”ندين وبشدة هذه العمليات العسكرية التي تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة”. قبل أن يدعو إلى “وضع حدّ لغزو الاحتلال وضمان انسحابه الكامل من الأراضي السورية”.

أهمّ ما جاء في كلمة بن جامع: