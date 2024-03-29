بن جامع يدعو لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة “على أساس غير انتقائي”

عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة.

شدّد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، على أهمية تنشيط عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز دورها وسلطتها باعتبارها الهيئة الرئيسية للمداولات والتمثيل وصنع القرار في الأمم المتحدة، وخاصة في مسائل السلام والأمن الدوليين.

وشدد عمار بن جامع على ضرورة الحفاظ على الطابع الحكومي الدولي والشامل والديمقراطي للجمعية العامة، في كلمته أمام الفريق العامل المعني بتنشيط أعمال الجمعية العامة، يوم أمس الخميس 28 مارس، بصفته منسق حركة عدم الانحياز.

كما أشار ممثل الجزائر، في هذا الصدد، إلى أن الاحترام الصارم لتوزيع الصلاحيات بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، وفقا للميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يشكل حجر الأساس لتعزيز الجمعية العامة.

وأكد مجددا اعتراض بلدان حركة عدم الإنحياز، على التعدي المستمر لمجلس الأمن على المسائل التي تقع بشكل مباشر ضمن صلاحيات وامتيازات الجمعية العامة وأجهزتها الفرعية.

عمار بن جامع شدد كذلك على أن الحركة تدرك أهمية التعاون الوثيق بين جميع الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة بشأن القضايا الموضوعية، ولا سيما التنسيق بين الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

كما أكد الدبلوماسي الجزائري على أهمية تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس غير انتقائي، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتنشيط عملها والتي تتطلب متابعة أو إجراءات إضافية، والتي يعتمد تنفيذها على الإرادة السياسية للدول الأعضاء ولكن أيضا على حسن نية الأمانة العامة للأمم المتحدة.