بن جامع يشيد بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في السودان خلال رمضان

أشاد عمار بن جامع، بإسم أعضاء مجموعة +3A، بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان.

أشاد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بإسم أعضاء مجموعة +3A والتي تضم كلا من الجزائر والموزمبيق وسيراليون وغويانا، بإعتماد مجلس الأمن لقرار يدعو إلى وقف “فوري” لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، معتبرا ذلك “خطوة مهمة تُمهد الطريق للسلم والإستقرار في السودان”.

وقال بن جامع في تصريح مشترك نقلته وكالة الأنباء الجزائرية إن “مجموعة +3A تعرب عن تقديرها لجهود المملكة المتحدة المستمرة رغم ضيق الوقت خلال مسار التفاوض”، ليضيف أن هذا القرار سيساهم “دون شك وبشكل كبير في سلامة سكان السودان”.

و تابع ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة “يُشكل اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، خطوة مهمة تُمهد الطريق للسلم والاستقرار في السودان”.

كما أبرز بن جامع في البيان المشترك أن “هذه الخطوة الحاسمة تعكس الالتزام الجماعي بترقية السلم والاستقرار في البلد خلال هذا الشهر المعظم”.

و قال بن جامع “نأمل أن يغتنم الفاعلون السودانيون هذه الفرصة لوضع السلاح وخلق جو يفضي إلى الحوار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال القتالية قصد المضي قدما بصورة جماعية نحو مستقبل سلمي”.

وقف إطلاق النار هو طوق نجاة

بن جامع قال أن مجموعة +3A أشادت “بالقرار الجدير بالثناء الذي اتخذته السلطات السودانية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر مختلف المعابر الحدودية، إذ توفر الحكومة السودانية بذلك طوق نجاة للوصول إلى المناطق المتأثرة حيث الإغاثة مستعجلة”.

وأكد إلى أنه “في هذه المرحلة، يصبح إعطاء الأولوية لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتوحيد المبادرات المختلفة أمرا حاسما”.

كما أوضح كذلك عمار بن جامع أن الهدف “يكمن في تقريب مختلف الفاعلين على المستوى الداخلي من أجل حوار شامل لإيجاد حلول سودانية للمشاكل السودانية، بدون أي تدخل خارجي، والتي من شأنها أن تمهد الطريق لسلام مستدام”.

ليضيف “نود أن نؤكد مجددا دعمنا الثابت للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، على جهودهم في الوساطة وتعزيز الحوار والمصالحة وتوفير حلول مستدامة لسلامة الشعب السوداني”.

ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، جدد بإسم أعضاء مجموعة +3A، التزام المجموعة “بالعمل بشكل بناء ومتواصل مع أعضاء مجلس الأمن من أجل مستقبل سلمي ومزدهر في السودان”.