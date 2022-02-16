بن حبيلس: رعاية صحية للمهاجرين بالمناطق الحدودية

أكدت التزام الجزائر..

صرحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس الأربعاء، بتندوف أن الجزائر قررت ضمان الرعاية الصحية للمهاجرين على مستوى المناطق الحدودية.

وعلى هامش الزيارة التي قام بها رئيس الاتحادية الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر فرانسيسكو روكا، الأربعاء إلى تندوف وإلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، أكدت بن حبيلس بدار الثقافة بتندوف تقول “قررت الجزائر ضمان الرعاية الصحية للمهاجرين على مستوى المناطق الحدودية”.

كما أشارت تقول إن هذه المبادرة تضم التكفل بتمدرس الأطفال دون تقديم شهادة مدرسية، وأردفت تقول “يكفي أن يقدم الوصي عن الطفل تصريحا شرفيا”، مشيرة إلى أن هذا التكفل الذي تضمنه الجزائر من شأنه “حماية مستقبل الأطفال” من خلال توفير اللوازم المدرسية والتعليم المجاني.

وكانت بن حبيلس قبل ذلك قد أعطت، انطلاقا من دار الثقافة لولاية تندوف، إشارة انطلاق قافلة التضامن مع اللاجئين الصحراويين. ويتعلق الأمر بإرسال 500 طن من المواد الغذائية الأساسية لفائدة اللاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف، موضحة أن هذه المبادرة التي تتماشى ومبادئ الجزائر والهلال الأحمر الجزائري من شأنها حل مشكلة “نقص المواد الغذائية والتبرعات بسبب “أزمة دولية””.

س. ع