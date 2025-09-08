بن حمودة: خطة عمل لتوسيع نشاط الجوية الجزائرية بإفريقيا

حاليا بصدد رفع الخطوط إلى أكثر من 20 وجهة بالقارة في آفاق 2028

أكد الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، حمزة بن حمودة، الاثنين، أن معرض التجارة البينية الإفريقية يشكل فرصة لدعم النقل الجوي بين الجزائر ودول القارة، بما يعود بالفائدة على الشركة الوطنية، وكذا المساهمة في تطوير النقل الجوي بالقارة.

وأوضح بن حمودة، في تصريح للصحافة على هامش المعرض المنظم من 4 إلى 10 سبتمبر بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة)، أن العقود الموقعة خلال هذه التظاهرة “ستخلق ديناميكية في مجال النقل الجوي بين الجزائر وعدد من دول القارة، وهو ما سيسمح للخطوط الجوية الجزائرية ببرمجة رحلات منتظمة ومستدامة نحو عدة وجهات”.

وكشف المسؤول عن خطة عمل تمتد على مدار ثلاث سنوات لتوسيع نشاط الشركة في القارة الإفريقية، موضحا أنها بصدد رفع عدد الوجهات حاليا التي تربطها بـ10 عواصم إفريقية إلى أكثر من 20 وجهة بالقارة في آفاق 2028.

وفيما يتعلق بفتح خط جوي نحو تشاد، أشار بن حمودة إلى أن “توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كانت واضحة بضرورة فتح خط نحو نجامينا”، مضيفا أن هذه الوجهة ستكون من أولويات الشركة.

كما أفاد الرئيس المدير العام بأن مفاوضات ثنائية تجري مع عدد من شركات الطيران الإفريقية، مضيفا أنه “سيتم الإعلان عن نتائجها فور التوصل إلى اتفاقيات نهائية”.