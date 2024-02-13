بن حمودة يجري أول تغيير على مستوى الجوية الجزائرية ‏

مراد حشلاف مدير جديد لقسم وإصلاح الطائرات ‏

أجرى الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية حمزة بن جودة، أولى ‏التغييرات على مستوى الشركة بعد نحو أسبوع من تعيينه خلفا لياسين بن سليمان، ‏ومست قسم صيانة وإصلاح الطائرات.‏

وحسب ما أفادت به مصادر بالجوية الجزائرية لـ “الشروق”، فقد جرى تعيين ‏مراد حشلاف، مديرا جديدا لقسم صيانة وإصلاح الطائرات، علما أن المسؤول ‏الجديد متقاعد من الشركة وعمل سابقا مسؤولا لقسم الصيانة لمرتين على الأقل.‏

وخلف حشلاف الذي شغل أيضا منصب مسؤول لجنة الوظيف بقسم الصيانة، ‏محمد بن شهاب المدير السابق لقسم صيانة وإصلاح الطائرات، الذي كان قد خلف ‏المدير الأسبق سليم زيوش.‏

وجاء التغيير بعد أيام قليلة من لقاء عقده الرئيس المدير العام الجديد للجوية ‏الجزائرية حمزة بن حمودة مع نقابات الشركة، ليتم اليوم تنتصب المدير الجديد ‏لقسم الصيانة بالقاعدة التقنية، من طرف مدير الموارد البشرية، حسب مصادر ‏‏”الشروق”.