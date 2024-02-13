بن حمودة يجري أول تغيير على مستوى الجوية الجزائرية
أجرى الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية حمزة بن جودة، أولى التغييرات على مستوى الشركة بعد نحو أسبوع من تعيينه خلفا لياسين بن سليمان، ومست قسم صيانة وإصلاح الطائرات.
وحسب ما أفادت به مصادر بالجوية الجزائرية لـ “الشروق”، فقد جرى تعيين مراد حشلاف، مديرا جديدا لقسم صيانة وإصلاح الطائرات، علما أن المسؤول الجديد متقاعد من الشركة وعمل سابقا مسؤولا لقسم الصيانة لمرتين على الأقل.
وخلف حشلاف الذي شغل أيضا منصب مسؤول لجنة الوظيف بقسم الصيانة، محمد بن شهاب المدير السابق لقسم صيانة وإصلاح الطائرات، الذي كان قد خلف المدير الأسبق سليم زيوش.
وجاء التغيير بعد أيام قليلة من لقاء عقده الرئيس المدير العام الجديد للجوية الجزائرية حمزة بن حمودة مع نقابات الشركة، ليتم اليوم تنتصب المدير الجديد لقسم الصيانة بالقاعدة التقنية، من طرف مدير الموارد البشرية، حسب مصادر ”الشروق”.