-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
مراد حشلاف مدير جديد لقسم وإصلاح الطائرات ‏

بن حمودة يجري أول تغيير على مستوى الجوية الجزائرية ‏

حسان حويشة
  • 69
  • 0
بن حمودة يجري أول تغيير على مستوى الجوية الجزائرية ‏

أجرى الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية حمزة بن جودة، أولى ‏التغييرات على مستوى الشركة بعد نحو أسبوع من تعيينه خلفا لياسين بن سليمان، ‏ومست قسم صيانة وإصلاح الطائرات.‏
وحسب ما أفادت به مصادر بالجوية الجزائرية لـ “الشروق”، فقد جرى تعيين ‏مراد حشلاف، مديرا جديدا لقسم صيانة وإصلاح الطائرات، علما أن المسؤول ‏الجديد متقاعد من الشركة وعمل سابقا مسؤولا لقسم الصيانة لمرتين على الأقل.‏
وخلف حشلاف الذي شغل أيضا منصب مسؤول لجنة الوظيف بقسم الصيانة، ‏محمد بن شهاب المدير السابق لقسم صيانة وإصلاح الطائرات، الذي كان قد خلف ‏المدير الأسبق سليم زيوش.‏
وجاء التغيير بعد أيام قليلة من لقاء عقده الرئيس المدير العام الجديد للجوية ‏الجزائرية حمزة بن حمودة مع نقابات الشركة، ليتم اليوم تنتصب المدير الجديد ‏لقسم الصيانة بالقاعدة التقنية، من طرف مدير الموارد البشرية، حسب مصادر ‏‏”الشروق”.

مقالات ذات صلة
استكمال مشاريع الشراكة محور لقاء الوزير الأول بالسفير التركي

استكمال مشاريع الشراكة محور لقاء الوزير الأول بالسفير التركي

الإعلان عن تهيئة أول ناد للمُسنين في الجزائر

الإعلان عن تهيئة أول ناد للمُسنين في الجزائر

الوزير الأول: الجزائر تجسّد خيارها الاستراتيجي بتسريع تحوّلها الاقتصادي والاجتماعي

الوزير الأول: الجزائر تجسّد خيارها الاستراتيجي بتسريع تحوّلها الاقتصادي والاجتماعي

رمضان 2024.. هذا موعد ليلة الشك في الجزائر

رمضان 2024.. هذا موعد ليلة الشك في الجزائر

الجزائر تقود إفريقيا في التكنولوجيا والرقمنة من خلال تكتل القادة الفاعلين

الجزائر تقود إفريقيا في التكنولوجيا والرقمنة من خلال تكتل القادة الفاعلين

ممنوع استخدام رجال الأمن للسلاح إلا في حالة واحدة

ممنوع استخدام رجال الأمن للسلاح إلا في حالة واحدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد