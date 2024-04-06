بن حمودة يعين مديرا جديدا لفرع الشحن

الخطوط الجوية الجزائرية

أجرى الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية حمزة بن حمودة تغييرا جديدا مس هذه المرة فرع الشحن (كارغو)، وهذا بعد سلسلة تعيينات سابقة طالت عدة مناصب واقسام بالناقل الجوي الوطني.

ووفق ما أفادت به مصادر نقابية بالناقل الجوي الوطني ل “الشروق” فإن بن حمودة انهى مهام عوف.أ بصفته مديرا لفرع الشحن، وعين مكانه ميدو.ر ليكون المسؤول الجديد على هذا القسم الحساس.

ويأتي هذا التغيير في وقت يسعى فيه الناقل الجوي الوطني لمرافقة الدبلوماسية الاقتصادية للبلاد خصوصا بدول غرب افريقيا، والمساهمة في تصدير المنتجات المحلية وخصوصا الزراعية منها، في اطار تنويع الاقتصاد الوطني.