بن حمو ينضم رسميا إلى طاقم بلماضي بعد “الشان”

يتواجد في تربص بمانشيستر سيتي الإنجليزي

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، أن الحارس الدولي السابق، محمد بن حمو، سينضم رسميا إلى الطاقم الفني للمنتخب الوطني “أ” الذي يدربه جمال بلماضي.

أكد مصدر من الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الحارس الدولي السابق محمد بن حمو، الذي يتواجد مع طاقم المنتخب المحلي الذي يشرف عليه مجيد بوقرة الذي سيشارك في كأس إفريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر شهر جانفي القادم، سينضم إلى المنتخب الأول الذي يدربه جمال بلماضي مباشرة بعد نهاية المنافسة التي تقام بالجزائر..

وقال مصدر مقرب من الفاف لـ”الشروق”: “المنتخب الوطني الذي يدربه جمال بلماضي يعاني في تدريبات حراس المرمى بعد اصابة عزيز بوراس المكلف بهذه المهمة،و الذي أجرى مؤخرا عملية جراحية ناجحة، لذلك كان بلماضي يستدعي الحارس الدولي السابق بن حمو للقيام بهذه المهمة حيث نجح في مهمته، لذلك قرر جمال بلماضي ضمه إلى طاقمه”، وأضاف قائلا: ” بما أن بن حمو متواجد حاليا في طاقم منتخب المحليين رفقة بوقرة ومصباح ومطمور، فإن بلماضي سيضمه إلى طاقمه مباشرة بعد نهاية كأس إفريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر في الفترة مابين 13 جانفي إلى الرابع من فيفري 2023″.

وعن المهمة التي ستوكل إلى عزيز بوراس، قال محدثنا إن مدرب الحراس السابق سيكون المساعد الأول ومكلف بالاتصال باللاعبين القدامى والجدد وتحضير التربصات واللقاءات الودية والرسمية.

ويتواجد بن حمو منذ أيام في نادي مانشستر سيتي الذي يلعب له الدولي الجزائري رياض محرز، بمركز تدريبات النادي الأنجليزي. حيث تداولت صوراً لبن حمو، رفقة مدرب المان سيتي بيب غوارديولا، والحارس إيدرسون على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حضر لقاء مانشستر سيتي ضد برايتون، برسم الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.