بن خماسة يشفى ويعود إلى الملاعب مع الاسماعيلي

بعد إصابة تعرض لها

اقترب اللاعب الجزائري محمد بن خماسه لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من العودة إلى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري العام.

وقالت صحف مصرية أن بن خماسة، أصبح جاهزا للعودة إلى الميادين بشكل كامل للمشاركة فى المباريات الحالية عقب تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا وهى عبارة عن شد فى العضلة الأمامية والتى أبعدته عن صفوف الدراويش فى الآونة الأخيرة.

ويسعى الدراويش، لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة انتصاراته المحلية، بعد ما حقق فوزين غاليين فى آخر مباراتين على سموحه السكندري وفيوتشر، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة يبتعد بهم عن منطقة الخطر بجدول ترتيب المسابقة.