بن خماسة يغادر نادي الإسماعيلي المصري

بسبب عدم تلقيه مستحقاته المالية

كشفت مصادر داخل النادي الإسماعيلي، عن مفاجأة جديدة، بشأن هروب لاعب جديد من النادي، وهو المحترف الجزائري محمد بن خماسة، بسبب عدم الحصول على رواتبه المالية، ورفض إدارة النادي صرف المبالغ المالية المستحقة له منذ عدة أشهر، بحسب ما أكده موقع “ميركاتو داي”.

وغادر بن خماسة الإسماعيلية خلال الساعات الماضية، وسافر خارج مصر، دون إخطار إدارة النادي الإسماعيلي، وفور علم ايمن الجمل المدير الفني للفريق، أبلغ إدارة الدراويش برئاسة يحيى الكومي، وتم استبعاده من مباراة انبي المقبلة في منافسات الدوري المصري.

الجدير بالذكر، أن الإسماعيلي تعاقد مع بن خماسة في جانفي الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع نادي ملغا الإسباني.

وكشف مصدر داخل الإسماعيلي، أن النادي سيلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ويرفع شكوى ضد محمد بن خماسة، وكذلك ضد لاعبين آخرين قاموا بالإخلال بعقودهم مع النادي.

وكان الإسماعيلي قد عاني مؤخرا من هروب جماعي للمحترفين الأجانب، حيث رحل كل من البوليفي كارميلو والأرجنتني فرناندو والنامبيي شيلونجو والفلسطيني النبريصي، وجميعهم هربوا من الإسماعيلي لعدم الحصول على مستحقاتهم المالية.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي قد قرر خلال الأيام الماضية منح اللاعبين جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة، من اجل توفير جزء من الاستقرار للاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية من اجل استعادة نغمة الانتصارات من جديد خلال المرحلة القادمة من منافسات الدوري.