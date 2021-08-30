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رياضة

بن خماسة يغادر نادي مالاقا الإسباني

سليم.ع
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بن خماسة يغادر نادي مالاقا الإسباني

أعلن نادي مالاقا الإسباني، عن توصله مع اللاعب الجزائري محمد بن خماسة، إلى اتفاق يقضي بمغادرة اللاعب لصفوف الفريق..
وتمنى النادي الإسباني حظا موفقا، لبن خماسة في مشواره الكروي، كما أشاد باحترافية اللاعب وسلوكه الجيد، سواء على أرضية الميدان أو غرف تغيير الملابس.
والتحق بن خماسة بصفوف نادي مالاقا في موسم2019 -2020 ، ولعب 19 مباراة في البطولة ومباراة واحدة في كأس الملك، كما لعب نفس العدد من المباريات في موسم 2020-2021 .
ولم تتحدد وجهة بن خماسة بعد، حيث كانت تقارير إعلامية مصرية، قد أشارت قبل أسبوع من الآن، إلى وجود مفاوضات بين اللاعب والزمالك المصري.

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