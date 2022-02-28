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رياضة
يواصل التوهج في البطولة السعودية

بن دبكة هدافا ويفوز برباعية على مبولحي

سمير حمزة
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بن دبكة هدافا ويفوز برباعية على مبولحي

يواصل الدولي الجزائري، سفيان بن دبكة توهّجه في البطولة السعودية، من خلال قيادة فريقه الفتح لتحقيق فوز عريض مساء الأحد على حساب نادي الإتفاق، ضمن لقاءات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعرفت المباراة تألق متوسط ميدان الخضر، الذي ساهم في مهرجان الأهداف التي سجلها فريقه، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 37 من الشوط الأول، وهذا في شباك زميله في المنتخب الوطني رايس وهاب مبولحي، حارس نادي الاتفاق السعودي.

ولم يكتف خريج مدرسة نصر حسين داي، الذي شارك أساسيا، بتسجيل هدف في هذه المباراة، حيث قدّم أيضا تمريرة حاسمة لزميله كويفا سمحت له من تسجيل الهدف الثاني للفتح.

ويبقى بن دبكة من أسبوع إلى آخر يؤكد أنه في أحسن أحواله، ما يرفع من أسهمه لدى الناخب الوطني جمال بلماضي وكسب مكانته ضمن تعداد “المحاربين”، وهذا قبل أيام عن الموعد الحاسم المنتظر أمام الكاميرون، على أمل أن يبصم على أول مشاركة في كأس العالم.

للإشارة، عرفت المباراة مشاركة ثلاثة لاعبين دوليين جزائريين، سفيان بن دبكة مع نادي الفتح، والحارس مبولحي والمدافع أيوب عبد اللاوي من جانب نادي الاتفاق.

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