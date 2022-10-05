بن دبكة يصاب بتمزق عضلي بالفخذ

سيغيب عن تشكيلة الفتح السعودي لفترة

سيغيب الدولي الجزائري، سفيان بن دبكة، لفترة عن الميادين بعد أن أكدت الفحوصات المعمقة التي أجراها، يوم الثلاثاء، على إصابته بتمزق عضلي في الفخذ.

وسيحرم نادي الفتح السعودي من خدمات لاعبه الجزائري خلال المباراة المقبلة أمام اتحاد جدة برسم الجولة السادسة من البطولة السعودية، المقررة يوم غد الجمعة، بداعي الإصابة، بعد أن بينت الفحوصات التي أجراها، يوم أول أمس، نوعية الإصابة التي تعرض لها في الجولة الماضية في مباراة أبها.

فيما لم يكشف نادي الفتح عن الفترة التي سيفتقد فيها نجمه الجزائري، سفيان بن بدكة، والذي يخضع حاليا للعلاج بعيادة الفريق، ويسارع الطاقم الطبي لإعادة تأهيله من أجل العودة عن قريب للمنافسة، خاصة أن غيابه سيكون مؤثرا على تشكيلة الفتح نظرا للدور الذي يلعبه في توازن الفريق.

وكان بن دبكة مع كتيبة الخضر الذي خاضت آخر تربص في وهران، علما أن الناخب الوطني جمال بلماضي استنجد به في آخر لحظة لتعويض لاعب نيس هشام بوداوي الذي أصيب قبل انطلاق التربص.