بن دبكة ينافس على جائزة “أجمل هدف” في الدوري السعودي

في الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري

اختارت اللجنة الفنية لجوائز الدوري السعودي لكرة القدم، هدف الجزائري سفيان بن دبكة، لاعب الفتح السعودي في مرمى الفيحاء، للمنافسة على جائزة أجمل هدف في الجولة الثانية من البطولة.

ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي يضم كلا من خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، على هدف بن دبكة لاعب الفتح في مرمى الفيحاء، والذي سجله بعد جملة فنية مميزة نفذها زملاؤه قبل أن يتابع كرة مرتدة من الحارس برأسه داخل الشباك، بالإضافة إلى هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر في مرمى الفيصلي، والذي سجله بطريقة أكثر من رائعة من خلال تصويبة ثابتة من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس مصطفى ملائكة من التصدي لها، وأيضا هدف المالي بصفوف الهلال موسى ماريغا بمرمى التعاون، حيث منح فريقه التعادل عند الدقيقة 81 قبل أن يسجل زميله الكوري الجنوبي هدف الفوز بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع، وجاء الهدف بعد أن ارتقى المهاجم المالي فوق الجميع ليتابع العرضية المميزة من ياسر الشهراني في الشباك.

ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف في الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.