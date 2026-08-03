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رياضة

بن دبكة يوقع مع الحزم السعودي

الشروق أونلاين
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بن دبكة يوقع مع الحزم السعودي

أعلن نادي الحزم السعودي، تعاقده مع الدولي الجزائري سفيان بن دبكة، تحسبا للموسم الجديد من دوري روشن السعودي.

ورحب النادي السعودي بلاعبه الجديد عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”.

ويخوض بن دبكة تجربة أخرى في الدوري السعودي بعد نهاية تجربته مع نادي الفتح، الذي حمل ألوانه بداية من صيف 2019.

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