بن دريس مدربا “جديدا- قديما” للوفاق

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، الأربعاء، عن انتداب التقني رضا بن دريس مدربا جديدا لفريقها الكروي في الموسم الجديد.

وخلف بن دريس التقني التونسي عمّار السويّح، الذي درّب الوفاق لِفترة قصيرة منذ فيفري الماضي.

وكان بن دريس قد استقال في الأيّام القليلة الماضية من تدريب ترجي مستغانم، بعد أن استهلّ مهام تدريبه في جانفي الماضي، وقاد الفريق إلى نيل تأشيرة الصعود للقسم الوطني الأوّل.

وسبق لبن دريس (47 سنة) العمل في الجهاز الفني لِفريق “النّسر الأسود”، مدربا مساعدا ثم مدربا رئيسا مؤقّتا في موسم 2021-2022. ومن قبل، مثّل ألوانه لاعبا في منصب مدافع، خلال عقد التسعينيات والعشرية الموالية.