بن دودة تنصب 8 مدراء جدد للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، على تنصيب 8 مدارء جدد للمكتبات الرئيسيّة للمطالعة العمومية لكل من ولايات تلمسان، تيبازة، بومرداس، سوق أهراس، تندوف، بسكرة، معسكر والجلفة.

وعبرت الوزيرة، خلال عملية التنصيب، الأحد، عن الاهتمام الذي توليه للكتاب والمكتبة باعتبارها مؤسسة ثقافية وفكرية تُساهم في الإشعاع الثقافي في محيطها.

كما أوصت الوزيرة، المديرين الجدد، على ضرورة انفتاح المكتبة على المحيط الخارجي، وجعلها منبرا للفئات المثقّفة ونوادي القراءة والجمعيات التي تُعنى بالقراءة والكتاب، وذلك من خلال احتضان مختلف النشاطات والمبادرات التي من شأنها تعزيز دور الكتاب وترقية المطالعة.

أسماء مديري المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية المعيّنين:

1- محمد زين الدين طرشاوي مديرا للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تلمسان.

2- سعاد صكاوي مديرة للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تيبازة.

3- عبد الوهاب عيساوي مديرا للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية بومرداس.

4- شكري علالقة مديرا للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية سوق أهراس.

5- عبد القادر مجناح مديرا للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تندوف.

6- بدر الدين مصمودي مديرا للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية بسكرة.

7- كريم حريزي مديرا للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية معسكر.

8- بلقاسم أم الريش مديرا للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية الجلفة.