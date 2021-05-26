بن دودة تنصّب 14 مدير ثقافة

شملت الولايات المستحدثة مؤخرا

قامت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة بتنصيب 14 مديرا للثقافة بولايات المنيعة، وأولاد جلال، وبني عباس، وإن صالح، وإن ڨزام، وتڨرت، والمغير، وتيميمون، وتيبازة، وبومرداس، والمسيلة، وعنابة، وسكيكدة والجلفة.

وألحّت بن دودة على المديرين الجدد خلال عملية التنصيب، “بضرورة الالتزام بتجسيد إستراتيجية الوزارة المتعلقة بتشجيع الاستثمار في قطاع الثقافة والفنون” وفقا لما جاء في بيان الوزارة. وأكدت بن دودة وفقا لذات البيان أن الرهان اليومي في القطاع على المستوى المحلي هو الدفاع عن “مقوّماتنا الثّقافية والتراثية التي تزخر بها الجزائر باختلاف مناطقها”، فضلا عن الاقتراب من الفنانين والمثقفين بفتح مكاتب محلية على “مستوى مديريات الثقافة والفنون، والإنصات الدائم لانشغالاتهم واقتراحاتهم”.

وتعتبر هذه التعيينات أكبر حركة تغييرات تقودها الوزيرة بن دودة في قطاعها.

وقد شملت القائمة الاسمية لمديري الثقافة الجدد كل من عبد المجيد مرسيس مديرا للثّقافة والفنون لولاية المنيعة، ومنير عيسوق مديرا للثّقافة والفنون لولاية أولاد جلال، وأحمد عادلي مديرا للثّقافة والفنون لولاية بني عباس، ومسعود عبد الصمد مديرا للثّقافة والفنون لولاية إن صالح، وياسين العابد مديرا للثّقافة والفنون لولاية الجلفة، وعبد العزيز بوجلابة مديرا للثّقافة والفنون لولاية إن قزام، وصالح بوزيد مديرا للثّقافة والفنون لولاية تقرت، وعبد القادر جنايحي مديرا للثّقافة والفنون لولاية المغير، ولهواري مسري مديرا للثّقافة والفنون لولاية تيميمون، صبيحة تهرات مديرة للثّقافة والفنون لولاية تيبازة، وكمال الميراربي مديرا للثّقافة والفنون لولاية بومرداس، وخالد مواوقة مديرا للثّقافة والفنون لولاية المسيلة، وأحسن تليلاني مديرا للثّقافة والفنون لولاية عنابة، وكريم درازي مديرا للثّقافة والفنون لولاية سكيكدة.