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رياضة
المدير الفني لوست هام يونايتد الإنجليزي:

بن رحمة أحد أفضل مهاجمينا هذا الموسم

ع. ع
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بن رحمة أحد أفضل مهاجمينا هذا الموسم

أشاد دافيد مويس، المدير الفني لوست هام يونايتد الإنجليزي، بالدور الذي يقوم به الجزائري سعيد بن رحمة، على مستوى الخط الأمامي للفريق هذا الموسم.

وقال مويس في تصريحات صحفية،: “يمكن القول إن سعيد بن رحمة هو أحد أفضل مهاجمينا، في الوقت الحالي، فهو يضيف لنا الكثير، ويحاول مساعدتنا دائما في المباريات التي نخوضها”. وأكد المدرب الأسكتلندي أن نجم هجوم المحاربين، سيكون بين اللاعبين المعول عليهم في المباراة المرتقبة السبت أمام إيفرتون، لحساب الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأضاف: “هو يقوم بعمل كبير في الخط الأمامي، لكننا نحتاج لمن يترجم الفرص التي نخلقها، لذلك قمنا باستقدام داني إنجز”.وشارك بن رحمة في 17 مبارة مع فريقه، هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف نصبته على رأس قائمة هدافي الهامرز، كما قدم تمريرة حاسمة.

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