بن رحمة أكبر مستفيد من فشل وستهام في ضم لينغارد

سيستعيد مكانته الأساسية ويحظى بثقة مويس

يتجه الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، نجم نادي وستهام الإنجليزي، للحصول على فرصته كاملة مع النادي اللندني الموسم المقبل، تبعا لمخلفات نهاية عقد إعارة النجم الإنجليزي، جيسي لينغارد، مع كتيبة المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس، واتجاه الدولي الإنجليزي الغائب عن “يورو 2020” لعدم العودة إلى “المطارق”.

ويصر مدرب وستهام على شراء عقد، جيسي لينغارد، من نادي مانشستر يونايتد بعد أن قدم مستويات كبيرة جدا مع “المطارق” الموسم الماضي وساهم في تأهله إلى مسابقة “اليوروباليغ”، وهو الذي انضم إليه بداية العام الجاري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وكان انضمام لينغارد لوستهام أثر بشكل سلبي على الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، الذي خسر مكانته الأساسية لصالح الدولي الإنجليزي، وخرج من حسابات المدرب، ديفيد مويس، ما أفقده الثقة لفترة طويلة قبل أن يستعيد بعض بريقه في الجولات الأخيرة من الدوري الانجليزي الممتاز.

إلى ذلك، كشف موقع “هامرز نيوز” البريطاني والمختص في متابعة أخبار نادي وستهام، في تقرير له بأن الأخير لا يمكنه المنافسة على ضم لينغارد، على اعتبار أن الأخير يفضل البقاء مع مانشستر يونايتد والتأكيد على إمكاناته من أجل استعادة مكانته مع المنتخب الإنجليزي عقب استبعاده عن “يورو 2020″، وذكر نفس المصدر بأن المهاجم الإنجليزي يتواجد أيضا ضمن اهتمامات ناديي تشيلسي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وهي معطيات أخرى تؤكد صعوبة عودة لينغارد إلى وستهام الموسم المقبل، ما يعد مكسبا بالنسبة لبن رحمة.

ذات الموقع أكد بأن بن رحمة سيكون مرشحا للعب أساسيا الموسم المقبل والبداية من المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاستل، المقررة يوم 15 أوت المقبل، وتتوقع جماهير وستهام تألق بن رحمة والظهور بالمستويات الكبيرة التي كان أبان عنها خلال فترة توّهجه مع نادي برينتفورد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “التشامبيونشيب”.