بن رحمة أمام فرصة ذهبية لاستعادة مكانته مع وست هام

يواجه إشبيلية الإسباني في ثمن نهائي الدوري الأوروبي

يستعد نادي وست هام الانجليزي لمواجهة نادي إشبيلية الإسباني، الخميس، في ذهاب الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي على ملعب سانشيز بيزخوان، بهدف التألق في المسابقة الأوروبية وأمام النادي الأكثر تتويجا بها.

وقال موقع “هامرز نيوز” الانجليزي المختص في متابعة أخبار المطارق، في تقرير له عن الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، إن مواجهة إشبيلية تعد فرصة ذهبية لنجم برينتفورد السابق من أجل استعادة ثقة المدير الفني لوست هام، ديفيد ميوز، ويعاني لاعب “الخضر”، حسب رأي عديد المراقبين ووسائل الإعلام الانجليزية، من تراجع واضح في مستوياته الفنية، ما كلفه الخروج من الحسابات الأساسية لمويز، وقال التقرير: “على الرغم من اللمحات الرائعة التي قدمها الموسم الماضي، خيّب بن رحمة بشكل عام الآمال”، مضيفا: “وحتى بعد بدايته الرائعة في موسم 2021/2022، إلا أن مستواه تراجع مرة أخرى بشكل رهيب”، وتابع: “انضم بن رحمة إلى الهامرز بصفقة دائمة بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني في جانفي 2021، ونجح في تسجيل تسعة أهداف وتقديم 11 تمريرة حاسمة في 67 مباراة في جميع المسابقات، لكن ببساطة هذا ليس جيدًا بما يكفي للاعب بمثل موهبته”.

وزاد: “يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا يعاني من أزمة ثقة حقيقية ومن الواضح أنه لاعب يزدهر عند الشعور بالأهمية، ويتم إخباره بمدى روعته”، قبل أن يضيف: “يحتاج بن رحمة ببساطة إلى فعل الكثير. يجب أن يُظهر لمويز أنه غير محبط”، ورشح ذات المصدر لأن يستفيد من الغياب المحتمل للنجم الانجليزي، جارود بوين، وأكد موقع “هامرز نيوز”: “يعاني ديفيد مويس من مشاكله الخاصة في ظل الغياب المتوقع جارود بوين عن مباراة إشبيلية بعد إصابته في مباراة ليفربول”، وأضاف: “إذا لم يلعب بوين فمن المرجح أن يحصل سعيد بن رحمة على فرصة كبيرة لإثارة إعجاب مويز”.