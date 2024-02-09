بن رحمة: أُحبّ الكرة الاستعراضية والأهداف وهذا مركزي المُفضّل

نشّط اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بعد ظهيرة الجمعة، مُؤتمرا صحفيا تحت إشراف إدارة ناديه الجديد أولمبيك ليون الفرنسي.

وكان المهاجم بن رحمة قد التحق مُؤخّرا بِفريق ليون، مُعارا حتّى الصّيف المقبل.

وقال بن رحمة إن اختيار فريق ليون كان قرارا نابعا من القلب، وتوجّه بِتشكّراته إلى إدارة الفريق الفرنسي التي ثمّنت كفاءته، وأحسنت استقباله. كما أبدى لاعب نادي وست هام الإنجليزي سابقا ابتهاجه، بِالدّعم المعنوي الذي تلقّاه من قبل الجالية الجزائرية المُقيمة بِفرنسا.

وعن مركز اللّعب الذي يُناسبه، قال بن رحمة إنه يُفضّل منصب جناح أيسر أو متوسّط ميدان هجومي. لكنّه استطرد، وقال إنه مُستعدّ لِتقديم أفضل العروض الفنّية، وأشار إلى الكرة الجميلة وتسجيل الأهداف.

هذا وقالت إدارة نادي ليون إن بن رحمة سيحضر وقائع مباراة فريقها الكروي والمُضيّف نادي مونبلييه مساء الأحد المقبل، في إطار الجولة الـ 21 من عمر البطولة الفرنسية. مُشيرة إلى أن الفرار الأخير يبقى بِيد المدرب بيير ساج، في إشراك الدولي الجزائري أساسيا، أو إدخاله إلى أرضية الميدان بديلا في الشوط الثاني.