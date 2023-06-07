-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن رحمة اصطحب والدته لـ “العرس” الأوروبي بِبراغ

علي بهلولي
  • 280
  • 0
بن رحمة اصطحب والدته لـ “العرس” الأوروبي بِبراغ
ح.م
سعيد بن رحمة رفقة والدته في النّهائي الأوروبي.

اصطحب اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة والدته إلى العاصمة التشيكية براغ، لِحضور نهائي كأس دوري المؤتمر الأوروبي.

وظهر بن رحمة فوق أرضية ملعب “فورتونا أرينا” بعد نهاية مباراة فريقه وست هام الإنجليزي والمُنافس نادي فيورنتينا الإيطالي، مُوشّحا بِالعلم الجزائري، ويحتفل رفقة والدته بِالكأس الأوروبية.

ومعلوم أن بن رحمة أبصر النور بِمدينة عين تيموشنت عام 1995، ثم هاجر رفقة أسرته إلى فرنسا واستقرّ أفرادها هناك. وبِخصوص ولاية سيدي بلعباس، فهي مكان ولادة أبيه محمد، الذي فارق الحياة في جانفي 2020.

وأبدع سعيد بن رحمة في النّهائي الأوروبي، بِتسجيل أوّل هدف في المباراة النّهائية، كما تُظهره صور شريط الفيديو (اضغط هنا).

مقالات ذات صلة
ملعب فخم وعصري بِولاية باتنة

ملعب فخم وعصري بِولاية باتنة

هذا هو موعد الندوة الصحفية لبلماضي

هذا هو موعد الندوة الصحفية لبلماضي

بن رحمة يُتوّج بِكأس دوري المؤتمر الأوروبي

بن رحمة يُتوّج بِكأس دوري المؤتمر الأوروبي

نستهدف تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 أو 2034

نستهدف تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 أو 2034

بيريز يودّع بن زيمة بكلمات مؤثرة في حفل استثنائي

بيريز يودّع بن زيمة بكلمات مؤثرة في حفل استثنائي

دراوي ومحيوص يقتربان من الدوري القطري

دراوي ومحيوص يقتربان من الدوري القطري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد