بن رحمة اصطحب والدته لـ “العرس” الأوروبي بِبراغ

اصطحب اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة والدته إلى العاصمة التشيكية براغ، لِحضور نهائي كأس دوري المؤتمر الأوروبي.

وظهر بن رحمة فوق أرضية ملعب “فورتونا أرينا” بعد نهاية مباراة فريقه وست هام الإنجليزي والمُنافس نادي فيورنتينا الإيطالي، مُوشّحا بِالعلم الجزائري، ويحتفل رفقة والدته بِالكأس الأوروبية.

ومعلوم أن بن رحمة أبصر النور بِمدينة عين تيموشنت عام 1995، ثم هاجر رفقة أسرته إلى فرنسا واستقرّ أفرادها هناك. وبِخصوص ولاية سيدي بلعباس، فهي مكان ولادة أبيه محمد، الذي فارق الحياة في جانفي 2020.

وأبدع سعيد بن رحمة في النّهائي الأوروبي، بِتسجيل أوّل هدف في المباراة النّهائية، كما تُظهره صور شريط الفيديو (اضغط هنا).