بن رحمة: “الكان” مهمة بالنسبة لي ولدينا منتخب قادر على رفع التحدي”

قال مهاجم المنتخب الوطني سعيد بن رحمة، أن كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، مهمة جدا بالنسبة له، كونها أول منافسة دولية له مع المنتخب الجزائري.

وأكد بن رحمة في تصريحات له، بمناسبة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، أن المنتخب الوطني يملك مجموعة جيدة، وهو قادر على رفع التحدي في البطولة الإفريقية.

وأضاف مهاجم وست هام الإنجليزي: “سنحترم جميع المنتخبات، وإن شاء الله تسير الأمور على نحو جيد”.

من جهة أخرى، عبّر بن رحمة عن فخره الكبير في تمثيل الجزائر في كأس إفريقيا، وقال: “سعيد جدا بالمشاركة في “الكان”، اللعب في أفريقيا صعب جدا، وهنا أهنئ المجموعة على المجهودات المبذولة في التصفيات، لدينا شعب يعشق كثيرا كرة القدم، وسنعمل دائما على أن نكون في مستوى تطلعاته”.