بن رحمة “رجل مباراة” وست هام وأطلنطا

أبدع اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء السبت، وأهدى فريقه وست هام الإنجليزي فوزا.

وانتصر فريق وست هام بِثنائية نظيفة على نادي أطلنطا الإيطالي، في مباراة ودّية لُعبت بِانجلترا استعدادا للموسم الجديد.

وصنع المهاجم بن رحمة هدَفي فريقه “المطارق”، بِتمريرتَين حاسمتَين في الوقت بدل الضائع (45+1) والدقيقة الـ 90. كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه.

ومنح المُنظّمون سعيد بن رحمة اللّقب الفخري “رجل المباراة”.