بن رحمة: فخور بالمشاركة في كأس إفريقيا وهذا وعدنا للجزائريين

حذّر من التراخي واستصغار المنافسين

وعد الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، نجم نادي وست هام الانجليزي الجماهير الجزائرية بالقتال خلال كأس أمم إفريقيا بالكاميرون من أجل التتويج بالكأس للمرة الثانية على التوالي، وترصيع قميص “محاربي الصحراء” بالنجمة الثالثة، مبرزا فخره الكبير بالدفاع عن ألوان منتخب بلاده والمشاركة في كأس إفريقيا التي وصفها بالبطولة المهمة له وللجزائريين.

ويشارك بن رحمة لأول مرة في مشواره في بطولة دولية كبيرة بعد أن كان خارج حسابات المدير الفني، جمال بلماضي، خلال النسخة السابقة من كأس إفريقيا بمصر، والتي توّج بلقبها زملاء القائد رياض محرز، وهو يراهن على تقديم المستويات المنتظرة منه منذ انضمامه إلى كتيبة “المحاربين”، دون أن يصل لحد الساعة إلى تطلعات الجماهير بفعل التنافس الشديد داخل المنتخب الجزائري والأسماء الكبيرة الموجودة.

قال سعيد بن رحمة، في حوار لقناة نادي وست هام الانجليزي، تم تسجيله قبل التنقل إلى معسكر “الخضر” في قطر وبعدها للمشاركة في كأس إفريقيا، تعليقا على أول مشاركة له في “كان الكاميرون”: “كأس الأمم إفريقيا مهمة بالنسبة لي، اللعب لبلدك مهم”، قبل أن يبرز شغفه للمشاركة في الدورة لأول مرة في مشواره: “أنا أتطلع إلى أول بطولة دولية لي وآمل أن ألعب”، وتابع النجم الجزائري الحديث عن نقاط قوة منتخب بلاده بالقول: “أولاً..نحن عائلة، لدينا فريق جيد وكلنا متفقون”، مضيفا: “فوزنا بكأس أمم إفريقيا السابقة أعطانا هذه القوة وآمل أن تبقى على هذا النحو”، وأردف: “علينا الاستمرار..لقد فزنا بالكأس بمصر، فلماذا لا ننتصر مرة ثانية الآن؟”، قبل أن يشدّد: “للوصول إلى هذا الهدف علينا أن نقدم كل ما لدينا مع احترام جميع المنافسين، نحن نعرف ما يمكننا القيام به. لذلك آمل أن تسير الأمور على ما يرام”.

من جهة أخرى، تحدث نجم وست هام الانجليزي أيضا عن سّر تفوق المنتخب الجزائري وعقلية الفوز التي يتمتع بها: “نريد الفوز..ولا غير!”، مضيفا: “نريد النجمة الثالثة، لكن قبل ذلك عليك احترام جميع الفرق”، قبل أن يحذّر من أي تراخ أو تساهل قد يكلف “الخضر” الكثير، وقال بهذا الخصوص: “يمكن أن يحدث أي شيء في الدورات المجمعة لكن علينا الحفاظ على زخمنا ومواصلة ما بدأناه بشكل جيد. سنكون مستعدين لكل الاحتمالات..هذا أمر مؤكد”، وتابع بن رحمة إبراز التعلق الكبير للجماهير الجزائرية بكرة القدم وقال: “بالنسبة لجميع الجزائريين، كرة القدم مميزة للغاية، وحتى أكثر عندما يكون الأمر متعلقا بالمنتخب الجزائري”، مضيفا: “عندما يلعب المنتخب، كل الجزائر تتحدث عن ذلك. لدينا شغف بكرة القدم لا يمكنني وصفه”، وأردف: “إذا ذهبت إلى مقهى في الجزائر، فإن كل ما يتحدثون عنه هو كرة القدم، وليس رياضة أخرى. إنه شغف حقيقي”، قبل أن يوجه رسالة لجماهير المطارق وطلب دعمهم خلال كأس إفريقيا، قائلا: “آمل من جماهير وست هام أن تدعمني وتمنحني القوة”.