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رياضة
مدرب واستهام ديفيد مويس يثني عليه ويؤكد:

بن رحمة قدّم موسما ناجحا ولكنه مطالب بتطوير دوره الدفاعي

سمير حمزة
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بن رحمة قدّم موسما ناجحا ولكنه مطالب بتطوير دوره الدفاعي

طالب مدرب نادي واستهام الانجليزي، ديفيد مويس، من لاعبه الجزائري، سعيد بن رجمة تطوير أدائه الدفاعي، مشيدا بالمستوى الذي قدّمه مع الفريق خلال الموسم الماضي.

وصرح ديفيد مويس، لقناة “بيين سبورت” القطرية، بأن سعيد بن رحمة أدى موسما ناجحا مع الفريق وظهر بشكل جيد على العموم، بتسجيله أحد عشر هدفا وتقديم ست تمريرات حاسمة في مختلف اللقاءات التي شارك فيها الموسم الماضي، “لقد أدى بن رحمة موسما ناجحا، نجح خلاله في تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة” قال مويس.

وبالرغم من ذلك، أكد مدرب واستهام أن اللاعب الجزائري مطالب بتحسين أدائه الدفاعي مع الفريق “هناك الكثير من ألأشياء يحتاج بن رحمة لتطويرها منها استعادته للكرة” قال التقني الأسكتلندي.

وباشر سعيد بن رحمة تحضيراته مع واستهام تحسبا للموسم القادم، وتمكن في أول ظهور له من تسجيل هدف من مخالفة حرة مباشرة خلال مباراة ودية تحضيرية أمام نادي إيبسويتش تاون، وانتهت بفوز “الهامرز” بنتيجة 2-1.

ويستعد”محارب الصحراء” لخوض موسمه الثالث بقميص واستهام، الذي كان التحق به في موسم 2020/2021 على سبيل الإعارة من برانتفورد، قبل أن انضمامه بشكل نهائي للهامرز.

وبالرغم من بعض الصعوبات التي واجهها لكسب ثقة المدرب ديفيد مويس وفرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية لواستهام، تمكن سعيد بن رحمة في الظهور في 81 مباراة، منها 47 مباراة أساسيًّا، ونجح في تسجيل 12 هدفًا وتقديم 13 تمريرة حاسمة.

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