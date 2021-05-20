بن رحمة كاد يتشاجر مع أحد زملائه

نادي وست هام

دخل اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في ملاسنات حادّة مع زميله أنجيلو أوغبونا، وكاد الأمر يُفضي إلى شجار.

حدث ذلك خلال الشوط الأوّل من عمر مباراة فريق وست هام والمضيف نادي وست بروميتش، سهرة الأربعاء. لِحساب الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر البطولة الإنجليزية.

وطلب المهاجم بن رحمة من زميله في فريق وست هام المدافع أوغبونا، تفسير تجاهله وعدم منحه الكرة، مقابل تمريرها لِبقية الزملاء.

وبلغ غضب بن رحمة ذروته وكاد يتشاجر مع أنجيلو أوغبونا، قبل أن يتدخّل زميلهما متوسط الميدان والقائد ديكلان رايس. الذي طلب منهما “التعقّل”، والتركيز على مجريات المباراة.

جاء ذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للصحفي توم كلارك مراسل جريدة “فوتبال لندن” الإنجليزية، الذي غطّى وقائع المباراة المُشار إليها. وأضاف أن بن رحمة لعب جيّدا ضد وست بروميتش.

وربّما كان حرمان سعيد بن رحمة من التموين بِالكرات، أحد أسباب قلّة تهديف الدولي الجزائري، مقارنة بِما كان يفعله في فريق برينتفورد الإنجليزي. فضلا عن الخطط التكتيكية للمدرب ديفيد مويس، التي لم تسمح لِحدّ الآن بِتفجير مواهب بن رحمة.