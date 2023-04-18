بن رحمة لعب أكثر من محرز وسجل نفس عدد أهدافه

يقدم رسائل كثيرة وبلماضي غير مهتم به

ما الذي يريده جمال بلماضي أكثر مما يقدمه سعيد بن رحمة اللاعب المجتهد الذي ينشط مع فريق لندني تاريخي هو ويست هام أحد أكبر المساهمين في فوز إنجلترا بكأس العالم 1966، وفي دوري هو الأقوى على الإطلاق في العالم، فمن النادر أن يمتلك منتخب إفريقي أو عربي لاعبا أساسيا في فريق عريق مؤهل للتتويج بكأس المؤتمرات الأوربية، هذا الموسم.

لعب سعيد بن رحمة، قرابة ألفي دقيقة وسجل في مرمى أرسنال رائد الترتيب ذهابا وإيابا ويلعب إلى جانبه دولي من إنجلترا هو ديكلن رايس، وآخر دولي من البرازيل هو باكيتا وغيرهما، ولا يجد له مكانة في المنتخب الوطني كأساسي ولا حتى احتياطي. قال صحفي لندني من مشجعي ويست هام، أنه عندما يشاهد سعيد بن رحمة يغيّر تسريحة شعره ولونه إلى السواد والقصة الملتزمة، يدرك أن اللاعب سيأخذ الطائرة من لندن إلى الجزائر العاصمة، وهذا دليل على أن سعيد بن رحمة في منتهى الالتزام والصبر بالرغم من أن التهميش طاله فعلا من طرف جمال بلماضي الذي قام في مباراتي النيجر الأخيرتين بتجاهله نهائيا، وقال بأن الأمر ليس أكثر من خيار تكتيكي، بالرغم من أن سعيد بن رحمة بقي لسنوات احتياطيا ليوسف بلايلي حتى ولو كان بلايلي لا يلعب، مع أن الفارق بين الفريق الذي يلعب له بلايلي والفريق الذي يلعب له بن رحمة والفارق بين الدوريين الفرنسي والإنجليزي كبير جدا، بل لا يمكن المقارنة بينهما إطلاقا.

أرقام لعب بن رحمة تفوق رياض محرز، فقد لعب لحد الآن سعيد بن رحمة 1700 دقيقة، ولم يلعب رياض محرز أكثر من 1299 دقيقة، وسجل بن رحمة خمسة أهداف وهو نفس أعداد الأهداف التي سجلها بن رحمة بالرغم من أن أهداف ابن رحمة الخمسة منها رباعية من ركلات ترجيح، بينما لا توجد سوى ركلة جزاء واحدة في أهداف رياض محرز، حيث صار هالاند هو المختص الأول في تنفيذ ركلات الجزاء، كما أن قيمة لاعبي مانشستر سيتي مهمة جدا مقارنة بقيمة لاعبي ويست هام، وهو ما يساعد رياض للصناعة والتسجيل مقارنة بحالة سعيد بن رحمة. ويتسيد حاليا سعيد بن رحمة مع ناديه ويست هام المقدمة في المساهمة في الأهداف، وفي فريق فيه الكثير من النجوم حتى في الاحتياط، حيث أن الاحتياطي الأرجنتيني اللاعب الموهوب لا نسيني سبق له اللعب في منتخب التونغا برفقة ميسي، وهو حاليا احتياطي لسعيد بن رحمة الذي بقي بعيدا عن قلب جمال بلماضي، بالرغم من النكسات التي حدثت للخضر بلاعبي 2019، حيث خرج الخضر من الدور الأول في أمم إفريقيا أمام منتخبين صغيرين ثم تبخر حلم المونديال ومع ذلك يبقى سعيد بن رحمة آخر اهتمامات جمال بلماضي.