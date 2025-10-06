-- -- -- / -- -- --
غاب عن جلسة المحاكمة بسبب تواجده في السعودية

بن رحمة متهم بامتلاك كلاب خطيرة تسببت في هجوم على مواطن أمريكي في لندن

ذكرت تقارير إعلامية أن لاعب كرة القدم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مهدد بالسجن ويواجه محاكمة قانونية بعد أن اتهم بامتلاك كلاب خطرة تسببت في هجوم على مواطن أمريكي في لندن، حسبما ذكره موقع “خليجيون نيوز”وطوال مسيرته الكروية في لندن حين كان لاعبا في صفوف وست هام يونايتد كان سعيد بن رحمة يظهر في كثير من الأحيان وهو يلتقط الصور مع كلبيه غوست وكالي.

ويواجه بن رحمة تهمتين تتعلقان بامتلاك كلاب خارجة عن السيطرة بشكل خطير عندما كان يعيش في هورنتشيرش، شرقي لندن في جويلية 2023. واتهم الأمريكي لوك ريهيين اللاعب الجزائري بأن كلبه أصابه بجروح عندما كان خارج السيطرة بالقرب من منزله. ولم يحضر لاعب نيوم السعودي لمناقشة هذه الاتهامات أمام محكمة ويلسدن الجزئية يوم الخميس الماضي وأرسل محاموه خطابا ينكر فيه هذه الاتهامات كما تقدم الفريق القانوني بطلب لتأجيل الجلسة لحين التصالح مع المواطن الأمريكي. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة حيث سيظهر بن رحمة إما شخصيا أو عبر رابط فيديو.

وتشير القوانين في بريطانيا إلى أن أي شخص يسمح لكلب بالخروج عن السيطرة بشكل خطير يمكن أن يتعرض لغرامة غير محدودة أو حكم بالسجن أو منعه من امتلاك أو رعاية كلب أو إعدام حيوانه.

وفي جانفي الماضي انضم بن رحمة إلى نادي نيوم السعودي الذي كان يلعب في دوري الدرجة الأولى آنذاك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. ووقع نيوم معه بشكل دائم في صفقة بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني في أبريل بعد الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين، وهو غائب مع الخضر عن الجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات كأس العالم حيث سيلعب رفقاء القائد محرز أمام الصومال الخميس بوهران وأوغندا الثلاثاء القادم.

