بن رحمة مرشح لمزاملة بن ناصر في ميلان الإيطالي

صُنِّف كواحد من أكثر اللاعبين مهارة في "البريميرليغ"

يتواجد الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، نجم نادي وستهام الانجليزي على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى نادي ميلان الإيطالي الموسم المقبل، في خطوة مهمة في مشوار نجم “الخضر” من منطلق ان ميلان يريده كقائد لهجوم الفريق، وبدأت إدارة ميلان التحضير لصفقات الموسم القادم من أجل دعم صفوفه ضمن خطة لاستعادة مكانة الروسونيري التاريخية في كرة القدم وخصوصاً في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال موقع “سمبري ميلان” الإيطالي المختص في متابعة أخبار النادي اللومباردي أن إدارة بطل الدوري الإيطالي تفكر في التعاقد مع النجم الجزائري، سعيد بن رحمة، من أجل تعويض نجم الفريق، البرتغالي، رافايال لياو، الذي لم يمدد عقده حتى الآن ومن الممكن أن يُغادر الفريق خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة، وذكر الموقع استناداً لمصادر مختلفة، أن ميلان مستعد لدفع مبلغ بين 25 و30 مليون يورو، من أجل الحصول على توقيع بن رحمة في الميركاتو الصيفي القادم، باعتبار أنه ما زال مرتبطاً بعقد مع فريقه الإنجليزي، وبالتالي من الضروري الحصول على موافقة إدارة فريق “المطارق”، وكان ميلان حاول التعاقد مع النجم الجزائري، رياض محرز، في الميركاتو السابق، ولكن قائد المنتخب الوطني حسم موقفه ومددّ عقده مع فريقه مانشستر سيتي، وبالتالي وجد الفريق الإيطالي نفسه مجبراً على البحث عن لاعب جديد يحل مكانه ويُساعد الفريق على تجاوز الأزمات وتقوية الهجوم، وأشار الموقع إلى أن باولو مالديني، المدير الفني في فريق ميلان، يستعين بنجم الفريق، إسماعيل بن ناصر، من أجل إقناع سعيد بن رحمة بالانضمام إلى الفريق، خصوصاً وأن وستهام مهدد بالهبوط إلى منافسات الدرجة الأولى الانجليزية (القسم الثاني).

من جهة أخرى، انضم بن رحمة (27 عامًا)، إلى قائمة مكوّنة من 6 لاعبين هم الأكثر إكمالًا للمراوغات الناجحة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2022-23، حسب تقرير من منصّة “أوبتا”، ومع أن الدوري الإنجليزي يتسم بالندية والصراع البدني القوي، إلاّ أنّ بن رحمة استطاع القيام بـ44 مراوغة ناجحة بنسبة إكمال 47 بالمائة، وهو معدّل جيّد وضعه ضمن قائمة أفضل اللاعبين مراوغة في البريميرليغ، ويتصدر القائمة نجم أرسنال بوكايو ساكا بـ54 مراوغة ناجحة من أصل 122 بنسبة نجاح 48 بالمائة، لكن من حيث الدقّة فإن الثلاثي سولي مارش وأداما تراوري وغابريل مارتينيلي هم الأفضل بنسبة نجاح في المراوغات بلغت 59 بالمائة، وكان بن رحمة منح وستهام نقطة التعادل في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا الأحد الماضي، عندما سجّل هدفًا من ضربة جزاء لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1، حيث سجل اللاعب هدفه الـ4 بـ”البريميرليغ” هذا الموسم، وكان اللاعب الجزائري انضم إلى وستهام خريف 2020، وقد ظهر منذ ذلك الحين في 117 مباراة بكل المسابقات مع النادي اللندني؛ رغم خلافاته القوية مع المدير الفني ديفيد مويز، الذي يخصه بمعاملة لم تنل رضا جماهير النادي ووسائل الإعلام الانجليزية.