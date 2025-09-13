-- -- -- / -- -- --
بن رحمة وبلايلي يخمدان نار الفتنة

الشروق الرياضي
أخمد لاعبا نيوم السعودي والترجي التونسي، على التوالي سعيد بن رحمة ويوسف بلايلي، نار الفتنة التي أرادت بعض الأطراف إشعالها على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بعد نهاية مباراة الخضر الأخيرة أمام غينيا.

وتبادل اللاعبان الدوليان منشورات على صفحتيهما الرسميتين على منصة “إنستغرام”، حيث نشر كليهما صورة مع بعضهما البعض تؤكد العلاقة الأخوية التي تجمعهما داخل المنتخب الوطني.

وكانت منشورات الثنائي أثارت جدلا واسعا على مستوى منصات التواصل الاجتماعي، بعد ما تم تفسيرها على أنها خلافات ما بين اللاعبين إلى درجة وصفها بـ”الحرب الباردة” غير المعلنة.

