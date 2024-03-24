بن رحمة وعوار يلتحقان بالتدريبات الجماعية لـ”الخضر”

التحق الثنائي سعيد بن رحمة وحسم عوار بالتدريبات الجماعية للمنتخب الوطني، خلال الحصة التي جرت سهرة السبت.

وسجل بن رحمة حضوره في التدريبات الجماعية، لأول مرة منذ التحاقه بالتربص، عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

من جهته، خاض لاعب نادي روما حسام عوار أول حصة تدريبية له مع “الخضر”، منذ وصوله الخميس الماضي، إلى المركز التقني بسيدي موسى.

وسيكون بإمكان الناخب الوطني بيتكوفيتش، الاعتماد على الثنائي المذكور، في المباراة الثانية المبرمجة في الدورة الودية أمام جنوب إفريقيا.

للإشارة فإن المهاجم أمين غويري قد تم تسريحه من طرف الطاقم الفني الوطني، وغادر التربص بسبب ظرف عائلي، مثما أكد بيان للإتحاد الجزائري لكرة القدم.