بن رحمة يبدأ “رحلته” الجديدة مع ليون

استهلّ اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء الأحد، مهمّته الجديدة مع فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

وفاز فريق ليون بِنتيجة هدفَين لِهدف على المُضيّف نادي مونبلييه، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 21 من عمر البطولة الفرنسية.

وشارك المهاجم بن رحمة أساسيا، مُرتديا القميص رقم “17” لِفريق ليون.

وترك الدولي الجزائري مكانه في الدقيقة الـ 57، وعوّضه مواطنه المُغترب ريان شرقي. وحينها كان الفريق المحلّي مونبلييه مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وصعد فريق ليون إلى المركز الـ 13 بِرصيد 22 نقطة، ويحوز نادي مونبلييه 19 نقطة في الرّتبة الـ 15.