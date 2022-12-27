بن رحمة يبصم على رابع أهدافه في البطولة الإنجليزية

رفع الجناح الطائر للخضر، سعيد بن رحمة، عداد أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى أربعة أهداف.

واستأنف الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، البطولة الانجليزية، يوم الإثنين، بطريقة جيدة عندما سجل هدف السبق لفريقه في مواجهة رائد الترتيب نادي أرسنال.

وسجل بن رحمة الهدف الوحيد لفريقه في المباراة بواسطة ركلة جزاء في الدقيقة الـ 27 من المرحلة الأولى، ليمنح رفاقه الأمل في هذه المواجهة الصعبة التي انتهت من سوء حظه بهزيمة ثقيلة ثلاثة أهداف لهدف. وسيكون للهدف الذي وقعه بن رحمة في مرمى أرسنال وقعا على حالته الذهنية حيث ستمنحه الثقة للظهور بمستويات أفضل خلال الجولات المقبلة من الدوري.