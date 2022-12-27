-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن رحمة يبصم على رابع أهدافه في البطولة الإنجليزية

ل. ط
  • 53
  • 0
بن رحمة يبصم على رابع أهدافه في البطولة الإنجليزية

رفع الجناح الطائر للخضر، سعيد بن رحمة، عداد أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى أربعة أهداف.

واستأنف الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، البطولة الانجليزية، يوم الإثنين، بطريقة جيدة عندما سجل هدف السبق لفريقه في مواجهة رائد الترتيب نادي أرسنال.

وسجل بن رحمة الهدف الوحيد لفريقه في المباراة بواسطة ركلة جزاء في الدقيقة الـ 27 من المرحلة الأولى، ليمنح رفاقه الأمل في هذه المواجهة الصعبة التي انتهت من سوء حظه بهزيمة ثقيلة ثلاثة أهداف لهدف. وسيكون للهدف الذي وقعه بن رحمة في مرمى أرسنال وقعا على حالته الذهنية حيث ستمنحه الثقة للظهور بمستويات أفضل خلال الجولات المقبلة من الدوري.

مقالات ذات صلة
حديث عن حضور رئيسَي الفيفا والكاف حفل افتتاح “شان” الجزائر

حديث عن حضور رئيسَي الفيفا والكاف حفل افتتاح “شان” الجزائر

تحويل غرفة ميسي في المونديال إلى متحف!

تحويل غرفة ميسي في المونديال إلى متحف!

غشة يضطرّ إلى مغادرة أرضية الميدان مُصابا

غشة يضطرّ إلى مغادرة أرضية الميدان مُصابا

نادي ولفرهامبتون يُحدّد سعر آيت نوري

نادي ولفرهامبتون يُحدّد سعر آيت نوري

“شبح” السقوط يحوم حول الشبيبة.. والإصلاحات صارت ضرورية

“شبح” السقوط يحوم حول الشبيبة.. والإصلاحات صارت ضرورية

إيتو مُتّهم بـ “شراء الجوائز”

إيتو مُتّهم بـ “شراء الجوائز”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد