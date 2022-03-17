بن رحمة يبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي

بن رحمة يحتفل مع زملائه بِالهدف الأوّل ضد فريق إشبيلية (صورة نادي وست هام)

بلغ اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة وفريقه وست هام الإنجليزي سهرة الخميس، ربع نهائي منافسة الدوري الأوروبي.

وفاز فريق وست هام بِنتيجة (2-0) بعد الوقت الإضافي على ضيفه نادي إشبيلية الإسباني، بِرسم إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي. وذلك عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بِهدف لِصفر لِمصلحة فريق بن رحمة.

وكان نادي وست هام الإنجليزي قد انهزم في لقاء الذهاب خارج القواعد بِهدف لِصفر، وهي الحصيلة التي أهّلته لِربع نهائي المنافسة الأوروبية الثانية للأندية.

وشارك المهاجم سعيد بن رحمة أساسيا في مباراة العودة ضد فريق إشبيلية الإسباني، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 88، تاركا ناديه وست هام مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وفضلا عن نادي وست هام الإنجليزي، تأهّلت لِربع نهائي الدوري الأوروبي فرق: برشلونة الإسباني، وليون الفرنسي، وأطلنطا الإيطالي، وإنتراكت فرانكفورت رفقة لايبزيغ من ألمانيا، وغلاسكو رينجرز الأسكتلندي، وبراغا البرتغالي.

وتُسحب قرعة ربع ونصف النهائيَين (دفعة واحدة) هذا الجمعة، بينما تُجرى المقابلات في الـ 7 من أفريل المقبل ذهابا، والـ 14 من الشهر ذاته إيابا. وتُقام مواجهات المربّع الذهبي في الـ 23 من أفريل القادم ذهابا، والـ 5 من ماي إيابا.

ويحتضن ملعب “رامون سانتشيز بيزخوان” بِمدينة إشبيلية الإسبانية نهائي الدوري الأوروبي، مساء الـ 18 من ماي المقبل.