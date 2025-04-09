بن رحمة يتألق وفريقه يسير نحو الصعود

يحتاج فريقه إلى ثماني نقاط فقط في الجولات الست المتبقية

منذ انضمامه إلى نادي نيوم السعودي، يواصل الجناح الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، تألقه ويقترب من تحقيق الصعود إلى دوري روشن الموسم المقبل، الدولي الجزائري تمكن من تسجيل هدف وتقديم تمريرتين حاسمتين، في مواجهة الباطن، برسم الجولة الـ28 من دوري “يلو”، والتي انتهت بفوز نيوم بسباعية مقابل هدفين.

وبهذا الفوز عزز نيوم صدارته لدوري “الإيلويلو” برصيد 63 نقطة، فيما بقي رصيد البطي متجمدا في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة. وبذلك، يواصل بن رحمة تأكيد فورمته العالية، بعد ما سبق له تسجيل ثنائية، في المواجهة السابقة أمام الطائي، ليبلغ المساهمة التهديفية السابعة مع فريقه هذا الموسم (4 أهداف و3 تمريرات حاسمة). ويحتاج نيوم، رغم نتائج منافسيه، إلى ثماني نقاط فقط في الجولات الست المتبقية للصعود لأول مرة رسميًا إلى الدوري السعودي للمحترفين.