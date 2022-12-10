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رياضة

بن رحمة يتألّق مُجدّدا

علي بهلولي
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بن رحمة يتألّق مُجدّدا
الأرشيف
سعيد بن رحمة

تألّق اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مرّة أخرى مساء السبت، في صفوف فريقه وست هام الإنجليزي.

وفاز فريق وست هام بِنتيجة (1-3) على مُنافسه نادي أودينيزي الإيطالي، في مباراة تحضيرية.

وخاض المهاجم بن رحمة الشوط الأوّل من هذه المباراة، وسجّل هدفا في الدقيقة الأخيرة.

وكرّر الدولي الجزائري سيناريو الثلاثاء الماضي، لمّا أمضى هدفا في مرمى نادي كامبريدج يونايتد الإنجليزي.

وتنتظر سعيد بن رحمة وفريقه “المطارق” مباراة ودّية أخرى، تُجرى أمام نادي فولهام الإنجليزي في الـ 17 من ديسمبر الحالي.

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