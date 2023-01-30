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رياضة

بن رحمة يتأهّل

علي بهلولي
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بن رحمة يتأهّل
مُجسّم كأس إنجلترا.

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة وفريقه وست هام سهرة الإثنين، إلى ثمن نهائي منافسة كأس إنجلترا.

وفاز فريق “المطارق” بِثنائية نظيفة على نادي ديربي كاونتي من الدرجة الثالثة، ضمن إطار الدور الـ 16 لِمسابقة كأس إنجلترا.

ودخل المهاجم بن رحمة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 64، وحينها كان فريقه وست هام مُتقدّما في النتيجة بِهدفَين لِصفر.

وفي الدور ثمن النهائي بِتاريخ الفاتح من مارس المقبل، يلعب سعيد بن رحمة وفريقه وست هام مع نادي مانشستر يونايتد. أمّا الجناح رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي، فيُواجهان نادي بريستول سيتي من الدرجة الثانية.

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