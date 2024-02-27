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رياضة

بن رحمة يتأهّل لِنصف نهائي كأس فرنسا

علي بهلولي
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بن رحمة يتأهّل لِنصف نهائي كأس فرنسا

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة وفريقه أولمبيك ليون سهرة الثلاثاء، لِنصف نهائي كأس فرنسا.

وفاز فريق ليون على نادي ستراسبورغ في ربع النّهائي، بِواقع ركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بِنتيجة التعادل السّلبي (لا وجود للوقت الإضافي).

وخاض المهاجم بن رحمة كامل أطوار هذه المباراة، لكنّه تابع سلسة ركلات الترجيح دون تنفيذ إحداها، عكس مواطنه المُغترب وصانع الألعاب ريان شرقي، الذي وفّق في تنفيذ الرّكلة الرّابعة والأخيرة لِنادي ليون، عِلما أنه دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 77.

وتُجرى مقابلتا نصف نهائي كأس فرنسا في الثاني من أفريل المقبل.

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