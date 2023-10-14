بن رحمة يتحدّث عن كأس إفريقيا وسليماني

ردّ اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة على ما يتردّد، من كون المنتخب الوطني في رواق جيّد لِإحراز كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وكان الناخب الوطني المغربي وليد الرقراقي، أحد الذين رشّحوا “مُحاربي الصّحراء” لِنيل الكأس الإفريقية المقبلة.

وقال بن رحمة إنه لا يعبأ بِالتصريحات، التي تضع “الخضر” في قائمة المتنافسين الأقوياء على كأس أمم إفريقيا، ولن يسقط في فخّها. مُشدّدا على أن الأهمّ هو التحضير الجيّد للبطولة القارّية، مع التركيز والهدوء، من أجل إسعاد الجماهير الجزائرية.

وشارك بن رحمة (28 سنة) في نهائيات كأس أمم إفريقيا مرّة واحدة، وكان ذلك في نسخة الكاميرون 2022.

على صعيد آخر، وفي تصريحات إعلامية خلال تدريبات رجال جمال بلماضي بِالإمارات. نفى مهاجم نادي وست هام الإنجليزي وجود خلاف بينه وبين زميله في المنتخب إسلام سليماني، بعد إصرار كلَيهما على تنفيذ ركلة جزاء ضدّ جزر الرّأس الأخضر.

واعترف بن رحمة بِأنه كان يرغب في التسجيل، لِأنه طموح أيّ لاعب خاصّة إذا كان ينشط في الخطّ الأمامي. لكن استطرد، وأكّد أنه يحترم الأولويات، وأن سليماني مُدرج في المقام الأوّل لِتنفيذ ركلات الترجيح، وجدير بِهذه الرّتبة.

ورغم خوضه 24 مباراة دولية مع المنتخب الوطني منذ عام 2015، إلّا أن سعيد بن رحمة اكتفى بِتسجيل هدف وحيد. أمضاه عام 2021 أمام جيبوتي، في تصفيات كأس العالم 2022.