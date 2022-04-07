بن رحمة يتعادل مع عوّار

بن رحمة (الصف الأمامي، الأوّل من اليسار) ضمن التشكيل الأساسي لِوست هام الذي واجه ليون (صورة نادي وست هام).

تعادل فريق وست هام الإنجليزي سهرة الخميس بِنتيجة هدف لِمثله، مع ضيفه نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

ولُعبت هذه المباراة بِإنجلترا، لِحساب ذهاب ربع نهائي منافسة الدوري الأوروبي.

وشارك المهاجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة أساسيا في صفوف فريقه وست هام الإنجليزي، قبل أن يُستبدل عند انطلاق الشوط الثاني. وحينها كانت النتيجة مُتعادلة سلبا.

وطرد حكم الساحة الألماني فيليكس زفاير اللاعب هارون كريسويل مدافع فريق وست هام، في الوقت بدل الضّائع من عمر الشوط الأوّل (45+2).

وفي الطرف المقابل، شارك متوسط الميدان حسام عوّار أساسيا مع فريقه ليون الفرنسي، وخاض كامل أطوار مواجهة نادي “المطارق”.

وتُجرى مباراة العودة بِفرنسا، سهرة الخميس المقبل.