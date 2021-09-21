بن رحمة يتفوق على رونالدو ومحرز وصالح

تألق الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مع وستهام كان واضحا في المباريات الخمس الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، من خلال تسجيله لرقم مميز يتعلق بمساهمته التهديفية، والتي وصلت 5 مساهمات، 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين، سمح له باحتلال المركز الثالث ضمن ترتيب أحسن المساهمين في تسجيل وصناعة الأهداف في “البريميرليغ”.

وتفوق بن رحمة على زميله في وستهام، الجمايكي ميشيل أنطونيو، صاحب الـ7 مساهمات تهديفية، 4 أهداف و3 تمريرات حاسمة، منفردا بالصدارة، يليه الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، الذي أسهم في تسجيل 6 أهداف لفريقه، سجل 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين. وبتسجيله لهذا الرقم تفوق على عدة نجوم يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 3 أهداف دون تقديم أي تمريرة حاسمة، ولو أنه شارك في مباراتين فقط، فضلا عن النجم الجزائري الآخر رياض محرز، جناح مانشستر سيتي، الذي اكتفى بتسجيل هدف وصناعة آخر، أي أنه أسهم في تسجيل هدفين فقط خلال 4 مباريات.