بن رحمة يتنفّس الصّعداء

نادي وست هام

فكّ اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء السبت، عقدة التهديف مع فريقه وست هام الإنجليزي.

وتعادل فريق وست هام بِنتيجة (1-1) مع المضيف نادي برايتون، لِحساب الجولة الـ 36 من عمر البطولة الإنجليزية.

ودخل المهاجم سعيد بن رحمة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 64، وحينها كانت النتيجة متعادلة سلبا.

وعادل بن رحمة النتيجة بِهدف لِمصلحة فريقه وست هام، في الدقيقة الـ 87.

وهزّ بن رحمة شباك برايتون بِتسديدة مُحكمة ومن بُعد حوالي 25 مترا، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبات بن رحمة وقد سجّل أوّل هدف لِمصلحة فريق “المطارق”، في منافسة “البريمرليغ” للموسم الحالي. فضلا عن حيازته رصيد 5 تمريرات حاسمة.

ورغم خوضه أقل من ثُلْثِ مدّة المباراة، إلّا أن سعيد بن رحمة كان أحد أفضل اللاعبين فوق المستطيل الأخضر.

وينسب بعض المُختصّين في شأن البطولة الإنجليزية “عقم” التهديف لدى بن رحمة، إلى “رداءة” الخطط التكتيكية لِمدربه الأسكتلندي ديفيد مويس، الذي فشل في عصر موهبة الدولي الجزائري. عكس التقني الدانماركي توماس فرانك المسؤول الفني الأوّل عن نادي برينتفورد الإنجليزي.

ويجمع فريق وست هام بعد هذا التعادل، 59 نقطة في المركز الـ 6. بينما يشغل نادي برايتون الرّتبة الـ 17 بِمجموع 38 نقطة.

وإذا كان فريق برايتون قد أفلت من مصيدة النزول إلى الدرجة الثانية وضمن البقاء في حظيرة “البريمرليغ”، قبل جولتَين عن إسدال الستار. فإن فرص نادي وست هام في خوض منافسة الدوري الأوروبي نسخة 2021-2022، جدّ وافرة.